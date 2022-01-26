الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة عن خدمة أشجار التين والزيتون بمركز التنمية المستدامة في مطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، اليوم الأربعاء، ندوة عن طرق الخدمة الشتوية الجيدة لأشجار التين والزيتون من خلال وحدة الاستشارات الفنية بالمركز برئاسة الدكتور وائل غيث والطاقم الفني المرافق له.

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حضر  الندوة جمعة أنور مدير إدارة المجتمعات المحلية ومرضي هارون مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني، بالإضافة إلى 100 مزارع.

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وقال الدكتور وائل غيث إن الخدمة الشتوية تستمر لمدة 3 أسابيع لتقديم ممارسات زراعية جيدة لخدمة مزارعي مطروح حيث يتم استعمال الاسمدة سريعة التحلل مثل سبلة الدواجن المدعمة بالكبريت الزراعي مع إضافتها سطحيا وعزقها بالفأس عزقًا خفيفا لإمداد الأشجار بجرعة غذائية سريعة وكذلك امكانية اللحاق بعمليات التقليم الشتوي بشكل عاجل لخلق توازن بين المجموع الخضري والتزهير المتوقع جنبًا إلى جنب مع السماح للضوء بالتغلغل إلى قلب الأشجار لإحداث عمليات تزهير جيد.

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وأشار رئيس وحدة الاستشارات الفنية الى تجنب استخدام المياه ذات ملوحة التي تفوق الـ 5 آلاف جزء في المليون لإذابة الأسمدة وتخميرها تحت الأشجار وتجنب استعمال المياه المالحة في محاليل الرش الخاصة بالأسمدة أو مواد المكافحة الخاصة بالوقاية حتى لا تضعف فاعليتها ولا تحدث الغرض المطلوب مع الاهتمام بمكافحة الآفات الحشرية على الزيتون وآفات التين الأكاروسية الكامنة على الخشب باستعمال الزيوت المعدنية الشتوية وكذلك الزيوت النباتية الصديقة للبيئة.

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وأكد " غيث " علي ضرورة محاولة خلق منظومة عمل جماعي لتطبيق عمليات مكافحة الآفات الحشرية بالتنسيق بين الجيران المزارعين في بداية دخول الربيع عند الرغبة في مكافحة ديدان البراعم الزيتون او الحشرات القشرية وكذلك العنكبوت الاحمر علي التين لتعظيم الاستفادة من عمليات الرش وتفعيلها بأكبر قدر ممكن.

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ولفت الدكتور وائل غيث الي الاهتمام صيفا بعمليات الري التكميلي ما أمكن ومن مصادر ليست مرتفعة الملوحة لاسيما خلال شهور 6 و 7 و 8 مع استغلال هذه الريات في اضافة المقننات السمادية الموصى بها.

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التنمية المستدامة مركز بحوث الصحراء الدعم الفني الممارسات الزراعية سيدى براني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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