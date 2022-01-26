أبطال وصُنَّاع «بدلة جديدة»: استخدام «الهولوجرام» جذب جمهورًا مختلفًا للدراما

حققت الحلقات الأولى من الحكاية التاسعة والأخيرة «بدلة جديدة» من الموسم الرابع من مسلسل «نصيبى وقسمتك» انتشارًا هائلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

يناقش العمل فكرة جديدة على الدراما التليفزيونية المصرية من خلال تقنيات خداع بصرى متقدمة.. «الدستور» تحدثت مع طاقم العمل عن كواليس الحكاية الأخيرة من المسلسل:

سلوى عثمان: الفكرة مختلفة وتتناول الموت من منظور آخر

كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن أن حكاية «بدلة جديدة» تعد من الأعمال الجيدة على مستوى القيمة والأحداث، لافتة إلى أن الجمهور يفضل دائمًا مشاهدة الأعمال التى يتم فيها استخدام التكنولوجيا.

وأشارت «عثمان» إلى أن فكرة العمل جديدة ومختلفة، حيث يجسد الفنان شريف سلامة شخصية رجل يرفض فكرة الموت وهو ما يثير الجدل، مضيفة: «الموت هو الحقيقة الوحيدة فى الحياة، لذا فالموضوع جديد، ويلقى بظلاله على العديد من الأفكار الجديدة التى يفكر فيها الناس».

وعن قصص «نصيبى وقسمتك»، قالت: «المسلسل مكتوب بشكل جيد للغاية من خلال مؤلفه عمرو محمود ياسين، فكل قصة لها الكثير من الأفكار المختلفة التى تجعل المشاهد أمام واقع، فيه الجديد وفيه الروتينى، لذا أعجبنى المسلسل بشكل كبير للغاية ومواسمه جميعها ذات طبيعة مغايرة وهذا هو سر نجاحه إلى وقتنا الحالى».

شريف سلامة: أحداثه جديدة على الشارع

قال الفنان شريف سلامة، إن ردود الفعل التى تلقاها بعد عرض أولى حلقات «بدلة جديدة» كانت جيدة للغاية وحملت الكثير من المفاجآت بالنسبة له، خاصة أن العمل جرى تصويره منذ عامين، ويُعرض للمرة الأولى على القنوات المصرية، وهو ما كان مفاجأة جيدة بالنسبة له، على حد وصفه. وأكد بطل حكاية «بدلة جديدة»، أن العمل ينتمى لأعمال الخيال العلمى، لكن ليس بشكل كامل، لأن استخدام تقنية الهولوجرام موجود فى الحياة العادية، وبالتالى ففكرة وجودها فى العمل كانت قريبة نوعًا ما من الحياة العادية.

وتابع: «أعتقد أن هذا هو الجديد فى الحبكة الدرامية التى كان أغلبها مؤثرًا، فالعمل بشكل عام جديد على الشارعين المصرى والعربى. واختتم: «أتمنى أن تكون التجربة ألهمت الجمهور وشعر من خلالها بحالة جيدة خلال متابعته العمل، الذى يعتبر من الأعمال القريبة لقلبى بشكل كبير للغاية».

رانيا منصور: تنتمى لأعمال الخيال العلمى ومشابهة للقصص الغربية

عبرت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها بتقديم حكاية «بدلة جديدة»، التى وصفتها بالمختلفة تمامًا عن القصص التى تتم مناقشتها فى الدراما المصرية، التى رأتها مشابهة للقصص الغربية والتى تُعرض فى العالم، وهو ما يميزها عن غيرها على حد وصفها.

وقالت: «فكرة الحلقات جديدة، خاصة أنها تنتمى لأعمال الخيال العلمى، فالفكرة مكتوبة بشكل جيد للغاية، وطريقة سردها مميزة ولافتة، وهو ما جعلنى أتشجع على الاشتراك فى العمل فورًا بعد قراءة السيناريو».

وأشارت «منصور» إلى أن العمل لم يكن التعاون الأول مع شريف سلامة فقد سبق لها أن شاركت معه فى مسلسل «الخروج».

وأضافت: «هو ممثل عفوى وله طريقته الخاصة فى التمثيل، فهو لا يذاكر الشخصية ولا يحضر لها، بل يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، وهذا ما يميزه تمامًا، ويجعله يخرج من المشهد كأنه طبيعى وليس مجرد إلقاء، وهذا ما تعلمته منه».

وعن كثرة القصص فى العمل قالت: «أمر جيد بالطبع، فالحلقات كلها مختلفة عن بعضها، وهذا يفيد لبعض المشاهدين الذين لم يتابعوا العمل من البداية، فأى مشاهد يستطيع أن يشاهد الحلقات الخاصة بكل قصة على حدة، وأعتقد أن هذا الأمر أفضل وأمتع بالتأكيد».

وتابعت: «شخصية فرح التى أجسدها فى المسلسل تحمل العديد من المفاجآت خاصة أن لها شقيقة توأم هى نورهان، وأصر المخرج محمد جمعة على مشاركتها فى العمل لأن الشخصيتين توأمان فى العمل، وهذا ساعد على إقناع المشاهد بصدق المشاعر بين الأختين بشكل كبير.

المنتج أحمد عبدالعاطى:التعاون مع شركة «المتحدة» مُثمر

عبر المنتج أحمد عبدالعاطى عن سعادته بتعاونه الأخير فى «نصيبى وقسمتك ٤» مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن قنوات «أون» عرضت العديد من الحكايات الجديدة والمختلفة.

وأكد «عبدالعاطى» أن التعاون مع شركة «المتحدة» كان ناجحًا ومثمرًا للغاية وهو ما أسعده على المستوى الشخصى، متمنيًا تكرار التجارب خلال الفترة المقبلة؛ لتقديم المزيد من الأعمال المهمة التى تقدم مضمونًا ممتعًا للجمهور.

وأشار إلى أنه بعد التعاون الأخير فى «نصيبى وقسمتك ٤» زاد حماسه للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يشعر بحالة من التفاؤل، ويريد تقديم أعمال كثيرة خلال الفترة المقبلة.

ووجه «عبدالعاطى»، الشكر لكل طاقم العمل فى كل الحكايات المقدمة، معبرًا عن سعادته بنجاح كل حكاية على حدة، حتى الحكاية الأخيرة.

المخرج محمد جمعة: حققنا نجاحًا بعد أول حلقة

قال المخرج محمد جمعة، إن نجاح حكاية «بدلة جديدة» وقبولها من الجمهور لم يأت من فراغ، بل بفضل كل من عمل معه على الحكاية، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطى، التى عملت فى ظروف صعبة، واستطاعت توفير كل الإمكانات من أجل نجاح العمل.

وأضاف: «العمل حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض الحلقات الأولى منه، والحمد لله كانت ردود الفعل رائعة، والناس أحبت الحكاية من المشاهد الأولى، وأحبت فريق العمل والحالة التى قدمها».

وعن اختياره التوأم رانيا ونورهان منصور للمشاركة فى العمل، قال: «كنا نبحث عن ممثلتين تشبهان بعضهما لأداء دور الأختين فى القصة، وفكرت فى الاستعانة بهما، واقترحت الأمر على المنتج والمؤلف، ووافقا، والحمد لله أداء الدورين تم بشكل احترافى، وأشكر كل من دعمنا وساعدنا على مواصلة العمل».

المؤلف عمرو محمود ياسين:الموسم الرابع هو الأفضل بالنسبة لى

أكد المؤلف عمرو محمود ياسين، أن الموسم الرابع من مسلسل «نصيبى وقسمتك» يُعد أسعد المواسم بالنسبة له، سواء فى الكتابة أو التنفيذ أو متابعة عملية التصوير. وأضاف: «واجهتنا عثرات كبيرة فى البداية، ما تسبب فى تأخر العمل، وبعدها بدأنا التنفيذ مع تبكير موعد العرض، وقررنا المخاطرة ونجحنا فى ذلك، بفضل الجهد الكبير من فريق العمل، وكل من عمل فى ظل الظروف الصعبة».

وتابع: حدوتة «بدلة جديدة» كان مقررًا فى البداية أن تكون ضمن حكايات الموسم الثالث من «نصيبى وقسمتك»، لكنها تأجلت للعرض فى الموسم الحالى، وأحمد الله على أنها حققت ردود فعل إيجابية منذ عرض الحلقات الأولى.

وأكمل: «ردود الفعل حول العمل بشكل عام كانت رائعة، وإن كان الجمهور أحب بعض الحلقات أكثر من الأخرى، وهذه هى ميزة الحكايات المتنوعة.