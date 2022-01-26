الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجان لمتابعة توزيع أوراق أسئلة الشهادة الإعدادية في دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية لضمان انضباطها ووصولها للجان في المواعيد المحددة.

وبدوره وجه وكيل الوزارة مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بتخصيص عضو متابعة لكل إدارة تعليمية لمتابعة سلامة حجرة الأسئلة من حيث الغلق والتشميع والتأكد من سلامة المظاريف داخل الغرفة وعدم التلاعب بها والتأكد من إلتزام خطوط سير توزيع الأسئلة بمسارها الصحيح ووصولها الي اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

وشدد وكيل الوزارة على عدم فتح الغرفة إلا بتواجد عضو المتابعة المخصص منه وإبلاغ غرفة العمليات بالمديرية بأي طارق قد يحدث لسرعة تلافيه.

إقليم محافظة دمياط دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تعليم دمياط

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