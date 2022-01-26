تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «أسماء» وتعذيبها فى الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة زوجة الأب المتهمة بقتل الطفلة ‏‏"أسماء"، 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار بقرية كفر الحاج عزب دائرة مركز السنبلاوين، ‏إلى جلسة 29 مارس 2022 لاستدعاء الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة ‏التشريحية للطفلة المتوفاة.‏

ونظرت المحكمة القضية رقم 23118 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم ‏‏2974 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والتي وجهت فيها النيابة العامة للمتهمة ‏"و. ال. ال"، 35 سنة ‏ربة منزل، ومقيمة بقرية كفر الحاج عزب دائرة مركز السنبلاوين، ‏تهمة بالقتل العمد مع سبق ‏الإصرار، والاحتجاز ‏وحيازة أدوات تعذيب‎، وذلك لأنها في يوم 24/6/2021 قتلت المجني عليها ‏الطفلة "أسماء رضا أحمد ‏عبدالقادر أحمد"، 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، مستغلة ‏ضعفها وحداثة سنها وقلة حيلتها وهوان أمرها، ‏فانتهكت براءة طفولتها بعد أن اختمرت في ‏نفسها فكرة شيطانية آثمة وتجردت من كل معاني ‏الإنسانية والمسئولية تجاهها، فعقدت العزم ‏وبيتت النية المسبقة والمصممة على إزهاق روحها.‏

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أقبلت على الطفلة وأحكمت كلتا يديها على فيها وأنفها، فتمكنت ‏بذلك من كتم أنفاسها غير آبهة بجرمها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، ‏فأحدثت بها الإصابات الموصوفة في تقرير ‏الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

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واقترنت جريمة القتل بجريمة أخرى، حيث احتجزت المجني عليها سالفة الذكر بمسكنها، في ‏غير ‏الأحوال التي يصرح بها القانون، ‏وعذبتها ‏بأن تعدت عليها بالضرب بواسطة أداة "جسم راض ‏محدود ‏السطح"، وسكبت على جسدها مياه محممة فأحرقت مواطن متفرقة في جسدها محدثة ما بها ‏من ‏الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، وأحرزت أدوات "جسم ‏راض ‏محدود السطح، مياه محممة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مصوغ ‏قانوني من ‏الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقالت جيهان إبراهيم عبداللطيف، 30 سنة ربة منزل، ومقيمة في حي السلام بالزقازيق، إنها ‏انفصلت عن زوجها، وقررت جلسة عرفية أن تظل الطفلة "أسماء" في رعاية والدها، إلا أنها ‏عندما أخبروها بوفاة ابنتها شكت في الأمر وتقدمت ببلاغ ضد زوجة طليقها المدعوة "و. ال. ‏ال"، واتهمتها بقتل ‏ابنتها‎.‎

وأضافت الأم أن ابنتها على مدار 7 سنوات تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها، ‏ووصلتها شكاوى من إدارة المدرسة التي بها "أسماء"، وهي ما دعتها إلى تحرير محضر من ‏قبل، وفوجئت أن الطبيب الشرعي أكد أن الطفلة ماتت بإسفكسيا الخنق.‏