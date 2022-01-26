«منتجو الألبان» تطالب مجلس الوزارء بضم القطاع للجنة دعم الثروة الحيوانية

تقدمت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان “EMPA”، والتى تضم فى عضويتها مزارع إنتاج الألبان التى تعمل على إتباع كافة السبل الحديثة للإرتقاء بإنتاج الألبان، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بأن يكون لقطاع الألبان فى مصر لجنة دائمة لدعم وحماية المنتج المحلى من الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة وبرئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إسوة باللجنة الدائمة لدعم وحماية اللحوم والأسماك والدواجن التى صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2080 لسنة 2018 بإنشاء لجنة دائمة خاصة بمناقشة ودراسة وتخطيط استراتيجية وضبط أسواق تلك السلع.

وطالبت الجمعية، في مذكرة رسمية أرسلتها إلى مجلس الوزاء، بأن يتم ضم قطاع الألبان إلى هذه اللجنة بجدول أعمال منفصل على أقل تقدير وبنفس تشكيلها حيث أن منتج اللبن هو منتج هام لصحة المواطن ويعد سلعة إستراتيجية هامة وهى أرخص وحدة بروتين حيوانى يمكن توفيرها للمواطن، وهذه اللجنة سوف يكون منوط بها تنمية وتنظيم قطاع منتجى الألبان من أكبر مزرعة إلى أصغر فلاح فى سوق الألبان المصرى الذى أصبح يمتلك مقومات الأمان الاستثمارى، بفضل القيادة الرشيدة التى آرسى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقومات نجاحها.

وأوضحت الجمعية مبررات طلب إنشاء هذه اللجنة، بأن هذه اللجنة الدائمة سوف تصبح نواة لبدء تطبيق سياسة الشباك الواحد لمشروعات الثروة الحيوانية فى مصر، وفرصة هامة لمناقشة كافة المعوقات التى تواجه هذه المشروعات والعمل على إزالتها، ما يساهم ذلك فى مضاعفة حجم الاستثمار فى قطاع انتاج الالبان والذى بدوره يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى للبلاد لما سوف توفره من عملات اجنبية تخصص سنويا لاستيراد الالبان من الخارج، وسوف يكون من شأنها العمل على وجود استراتيجية للألبان تحقق توجهات القيادة السياسية و رؤية الحكومة لزيادة انتاج الألبان واللحوم والإرتقاء بمستوى اللبن الذى ينتجه صغار المربين والذى يعود عليهم بالنفع فى تحسين أحوال معيشتهم من خلال تقليل اعتماد المصانع على الالبان البودرة المستوردة وبالتالى حماية المنتج المحلى من الألبان.

واقترحت الجمعية أن تضم اللجنة الدائمة فى تشكيلها ممثلين من كافة الوزارات المعنية مثل وزارة المالية والتنمية المحلية والكهرباء والجمعية المصرية لمنتجى الألبان ومراكز تجميع الألبان وغرفة الصناعات الغذائية شعبة الألبان وهيئة الرقابة على المواصفات القياسية والجودة وهيئة الخدمات البيطرية ورئيس قطاع الإنتاج الحيوانى ومنسق مكون الألبان بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى والهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية ولجنة الزراعة بمجلس النواب.