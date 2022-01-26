الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم المنيا» يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا مع رؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية بمسرح المديرية، بحضور صفوت جارح وكيل المديرية ، محمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية ، عز الرجال مخلوف رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

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وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.

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ونبه صفوت جارح على رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلف برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل باللجنة والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتخلص من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية المعلقة على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية مع تشكيل غرفة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام و تسليم أوراق الأسئلة والإجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً مع التأكيد على التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

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كما أكد الرشيدي وكيل الوزارة على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل مع الإلتزام بالتطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع الطلاب بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن و تخصيص غرفة عزل بكل لجنة تحت إشراف المنسق الصحي خاصة بالطلاب الذين تظهر لديهم أعراض صحية .

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ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي . وشدد على واضعي الامتحانات بكافة المواد الدراسية بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية والابتعاد عن الاسئلة ذات الصلة السياسية أو الدينية ومراعاة الوزن النسبي للورقة .

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وشدد وكيل تعليم المنيا خلال الاجتماع على منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة إلكترونية نهائياً داخل اللجان الامتحانية.

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وصرح عز الرجال مخلوف رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ  112591 موزعين على 528 لجنة مؤمنة ومجهزة بشكل كامل لانعقاد الامتحان.

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وكيل تعليم المنيا أجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بحث ضوابط الأمتحانات الدكتور صفوت جارح المهندس محمد فؤاد الرشيدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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