نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. ودلالة ألوان التقييم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا منذ انتهاء امتحانات الطلاب في 20 يناير الجاري.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تقييم الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انتهائها وبداية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

عقب الجدل الواسع الذي حدث من أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي طوال الفصل الدراسي الأول بسبب المناهج الدراسية المتطورة التي يخضع الطلاب لدراستها يترقب حاليا الكثير منهم تقييمات أبنائهم عقب انتهاء الامتحانات في يوم الخميس 20 يناير الجاري.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على كيفية تقييم الطلاب من خلال نظام الألوان بدلا من الدرجات وهو كما يلي:-

اللون الأزرق : يعني اكتساب الطالب المهارات والمعارف بطريقة فائقة.

اللون الأخضر : يعني اكتساب الطالب للمهارات والمعارف.

اللون الأصفر : يعني اكتساب الطالب للمهارات والمعارف ولكنه يحتاج للدعم.

اللون الأحمر : يعني فشل الطالب في اكتساب المهارات والمعارف.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

ينهى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية امتحاناتهم خلال الترم الأول يوم الخميس 3 فبراير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المحددة والمعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي في 9 أكتوبر الماضي.

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي عكف على إعدادها مجموعة مميزة من قيادات الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب خلال الامتحانات 2021_2022.

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بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 قبل بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 19 فبراير المقبل ليعرف الطلاب مدى استيعاب وفهم المناهج الدراسية الجديدة وتمكنوا من تطوير أدائهم خلال أيام الترم الثاني.

فيما يستمر الفصل الثاني قرابة 97 يوما بما يعادل 34 أسبوعاً دراسيا يمكن للمدرسين خلالها شرح المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية ومراجعتها للطلاب.