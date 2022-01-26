الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سمر نور: رواية «تماثيل الجان» تمزج بين الأسطورة والواقع

الروائية سمر نور
الروائية سمر نور

صدر حديثا  عن دار المحروسة للنشر والتوزيع رواية "تماثيل الجان" للروائية سمر نور، ويتزامن صدورها مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، والمقرر إقامة فعالياتها ابتداء في اليوم  الأربعاء الموافق 62 يناير حتى 7 فبراير المقبل.

قالت الكاتبة الروائية سمر نور، لـ"الدستور"، إن: "تماثيل الجان" مغامرة مؤجلة بالنسبة لي، كان من المفترض أن تكون روايتي الأولى، لكنها ظلت كتحدي كلما حولت المضي فيه هربت إلى نص آخر، كتبت في عام 2008 أول فصلين، وشجعني الروائي الراحل محمد ناجي على استكمال الرواية، التي تشتبك مع عوالم تشغله كما تشغلني، لذلك أهديتها إليه وإلى رائعته "خافية قمر".

 وتابعت: "إلا أني لم أكن أشعر بامتلاك تفاصيل العالم حينئذ، كان لدي شعور أن هناك خيطا ما مفقود، فتركت العمل وكتبت روايتي الأولى "محلك سر" ثم مجموعتي القصصية الثالثة "في بيت مصاص دماء"، ثم روايتي الثانية "الست" وبين كل عمل وآخر كنت أعود إلى تماثيل الجان، حتى قررت عام 2018 أن أتفرغ تماما لكتابتها، لم أكن واثقة بالعثور على الخيط المفقود، لكني كنت ممتلئة بتفاصيل عالم الرواية، فكانت تلك الرواية المشغولة بهشاشتنا وقوتنا، بموقعنا كبشر في هذا الكون، وقدرتنا على مساءلة معارفنا المتوارثة، وخلال الكتابة كان العالم يتشابك أكثر، وخيوطه تنمو في خطوط متوازية ومتقاطعة، بين عالم البطلة "دنيا" شديد التعقيد، وتأثيرها على عالم الرواة، حبيبها عمر، ورفيق طفولتها "جني التماثيل".

وتدور أحداث الرواية  داخل عالم أسطوري مُستَلهَم من كُتُب التراث وألعاب الڤيديو والواقع المُعاش، حيث يتبادل الحكي: بطلٌ مهزوم يبحث عن حبيبته، التي ترَكَته مريضًا بمرض غامض، ومخلوقٍ سَكَن الأرضَ قبل البشر، يبحث عن مولاته، التي منحته أسطورةَ وجوده. "دنيا" المختفية -والمروي عنها- هي الرابط بين "عمر منصور الخواجة" وبين "جِنِّيِّ التماثيل". تعمل "دنيا" يوتيوبر في مجال ألعاب الڤيديو، وتحلم أن تكون مُصمِّمةً لتلك الألعاب، وترتبط بكُتُب التراث، وكذلك بعلم الآثار، والفنون التشكيلية، فتُسقِط كلَّ ذلك على عُمَر والجِنِّي، فتظلُّ الأكثرَ حضورًا من خلال معارفها، رغم غيابها. 

 وتتوازى حكايات عائلة دنيا مع حكايات عائلة عمر، وكذلك الأمراض المتوارَثة والواقع الذُّهاني. واقعٌ يستدعي حكايات الماضي والمستقبل لتتفتَّح مسامُّ الكون على أسئلةٍ لا تنتهي، منذ نشأة الأرض، إلى زوالها.

وصدر للروائية سمر نور من قبل ست كتب بين المجموعات القصصية والروايات، وحصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة ساويرس في القصة القصيرة فرع كبار الكتاب عام 2018 عن مجموعتها القصصية "في بيت مصاص دماء" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب.

رواية تماثيل الجان الكاتبة الروائية سمر نور الروائي الراحل محمد ناجي دار المحروسة للنشر والتوزيع رواية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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