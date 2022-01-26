الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الامتحان صعب عاوز تفكير».. آراء طلاب أولى ثانوي في امتحان الأحياء

امتحانات
امتحانات

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي من امتحان مادة الأحياء منذ قليل؛ وتباينت الآراء بين الطلاب حول الامتحان.

قالت زينب محمد طالبة بالصف الأول الثانوي في تصريحات خاصة لموقع الدستور: «الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكنه يحتاج الي طالب مذاكر جيدا وفاهم للمنهج جيدا».

وقالت نوران أحمد: «الامتحان صعب بعض الشيء والأسئلة تحتاج الي تفكير».

ورصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستوى امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء بين أولياء أمور الطلاب حول مستوى امتحان الأحياء، فمنهم من قال إن أغلب أسئلة الامتحان صعبة وفوق مستوى الطالب المتوسط، والبعض الآخر منهم قال إن الإمتحان سهل وأغلب الأسئلة جيدة.

وكانت عبير أحمد، رصدت مستوي امتحان التاريخ في الفترة الأولي اليوم الأربعاء، وأكدت أن الامتحان سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، إذ ألزمت مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة للطلاب النظاميين والمنازل.
 

التعليم الفنى المركز القومى للامتحانات الامتحان صعب الثاني الثانوي الصف الأول الاول الثانوى اتحاد أمهات مصر الدكتور طارق شوق الامتحانات التربية والتعليم

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