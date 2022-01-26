الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بزفتى ضمن مبادرة «حياة كريمة»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرب انتهاء العمل في مجمعات الخدمات الحكومية بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز زفتى نهاية الشهر المقبل، وذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ صباح اليوم، لتفقد عدد من مشروعات المبادرة بقرى حانوت، سنباط، ونهطاي، وذلك للوقوف على سير الأعمال ومتابعة تنفيذها، بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى. 

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري بقرية سنباط، مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة بقرية حانوت، واختتمت الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري.

يُذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٥١ مشروع داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

-ضمن حياة كريمة المجمعات الحكومية توشك على الانتهاء زفتى بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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