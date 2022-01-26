الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي المفوض العام لإكسبو 2020 دبي مع سفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد وزير التسامح الإماراتي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الأربعاء أن الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية متجذرة انطلاقا من أرضية صلبة و روابط وثيقة تزداد قوة تعزيزا لمفهوم الأخوة والشراكة.

وأوضح أن مشاركة الهند في إكسبو 2020 دبي تشكل إضافة مهمة لأهم حدث حضاري وثقافي تنظمه الإمارات، لما يعرضه من ابتكارات وإنجازات في مختلف المجالات تعكس صورة الهند الحديثة و القوية والمتقدمة تكنولوجياً وجمالياتها الفنية والثقافية التي تجسد رسالة الهند وأهداف إكسبو2020 دبي للمستقبل.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 دبي يفتح أمامنا جميعا أبواب المستقبل ويمهد السبل لدول العالم أجمع نحو فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك وبناء علاقات وشراكات جديدة ورسم صورة أفضل لمنطقتنا والعالم.

من جانبه، أكد سفير الهند حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات والبناء على هذه الشراكة القوية والموثوقة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشاد بجهود الإمارات في استضافة 192 دولة تحت مظلة إكسبو 2020 دبي وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها، بما ينعكس على جودة الحياة في دول العالم.