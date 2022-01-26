خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ المنيا يقدم التهنئة بمناسبة العيد الـ70 للشرطة

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خالص التهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية، مشيداً بالدور البطولي لرجال الشرطة بجوار رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداءًا لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، وما زالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد مناع المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، مؤكداً على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مناشداً المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية.

قال المحافظ إن جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تسير بخطى ثابته، من خلال المتابعة المستمرة، سواء بالمرور الميداني أو من خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يتم عقده، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوي - دير مواس) بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابع.

وأكد المحافظ أن جميع مراكز المحافظة مستمرة في تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وافق المجلس التنفيذي في جلسته على السير في إجراءات إقرار صفة النفع العام للأرض المخصصة لإنشاء محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

من جانبه تناول الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين، مؤكداً على ضرورة التوعية بأهمية تلقي لقاء كورونا بالمراكز المخصصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الصدد.

كما استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.