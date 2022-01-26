الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى ياسر رزق: صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا

ياسر رزق
ياسر رزق

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق، الذي غيّبه الموت، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت "عبد الدايم" إن صاحبة الجلالة فقدت قلماً حراً ورمزاً وطنياً متميزاً.

وأشارت إلى مشاركاته الإيجابية في نشر الوعي والتنوير بين أبناء الوطن، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وصدر قبل أيام لياسر رزق كتاب "سنوات الخماسين" الذي يتناول الفترة منذ أحداث يناير 2011 وحتى يونيو 2013.

وقدم ياسر رزق إهداء في أول أوراق الكتاب إلى الشعب المصري: "إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحنى لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد. إلى أجيال آتية هذه ملامح من قصة آبائكم في زمن عصيب، ولمحات من حكاية وطنكم فى حقبة فاصلة، عساها تنير لكم طريقاً، وتُعبد درباً، وأنتم تشيدون مجداً جديداً".

معرض القاهره الدولي للكتاب الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى ياسر رزق مؤسسة أخبار اليوم صاحبة الجلالة

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