الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني في الشارع ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، مشددًا على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها.

ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن سير متابعة الأحداث والإبلاغ عن أي طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804) أو الخط الساخن (15562)، مناشدًا جموع  المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ملامسة أعمدة الإنارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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