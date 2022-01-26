أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى محافظة البحيرة (بث مباشر)

تشهد جميع مدن وقرى محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، سقوط أمطاراً غزيرة، الأمر الذي تسبب فى تراكم المياه فى عدد من الشوارع الرئيسية، وقامت الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات، ما بين سيارات شفط ومقطورات شفط ونافوري وماكينات شفط، لسرعة التخلص من تراكمات المياه فى جميع أنحاء المحافظة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بإيقاف ميناء الصيد بالمعدية وبوغاز رشيد، أمام حركة الصيد، وذلك كإجراء احترازي نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

من ناحية أخرى أكد هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة بإحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ولسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 70:80 تقريباً مع نشاط للرياح تصل سرعتها 60-70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3-5 أمتار، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح العظمى 12 والصغرى 7 درجات مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية.

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها مع إيقاف عملها خلال الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء.