الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طوارئ بـ«المرور» لمواجهة توابع الطقس السيئ

الطقس السيئ
الطقس السيئ

جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف الطوارئ والإغاثة بعمليات المرور، بعد سقوط الأمطار، لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

 وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد ، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال. ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

الإدارة العامة للمرور الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية الخدمات المرورية معوقات مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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