الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى الأحياء والتاريخ

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحان نصف العام في مادتي التاريخ والأحياء، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام امتحانات نصف العام الدراسي، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشدده خوفًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: “إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل”.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

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