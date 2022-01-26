الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: إحباط تهريب شحنة كبتاجون متوجهة إلى أفريقيا

تهريب شحنة كبتاجون
تهريب شحنة كبتاجون

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي عن إحباط عملية تهريب شحنة كبتاجون متوجهة إلى إفريقيا، داخل شحنة شاي.

وأشاد بالمتابعة والعمل الأمني الكبير الذي قامت به شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في متابعة كل التحقيقات، وكشف كل شبكات تهريب حبوب الكبتاجون.

وأضاف "مولوي" - في تصريحات اليوم - أن هناك 7 أطنان من الشاي متجهة بحرًا، علمت بأمرها قوى الأمن الداخلي وأعيدت من البحر.

وأكد أن أبطال قوى الأمن الداخلي وأبطال شعبة المعلومات جاهزون من أجل ألا يكون لبنان مصدرا للشر ومنطلقا لتهريب السموم إلى الدول الأخرى.

وأوضح أن الشعبة تمكنت من ضبط شحنة شاي كانت متجهة إلى إحدى دول أفريقيا لتبديل أوراقها وإعادة تهريبها، وفقًا لاعترافات الأشخاص الموقوفين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 13 وفاة و6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9487، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 865229.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، أعلن، في وقت سابق، أن "الإصابات في لبنان بغالبيتها هي من متحور (أوميكرون)"، مشيرًا إلى أنه "خلال فترة وجيزة سيسجل المتحور نحو 95 في المئة من الحالات".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أمن لبنان الداخلية اليوم أفريقيا ابطال وزير الداخلية متابعة لدي تحقيقات وزير قوي الأمن الداخلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

نشوب حريق ضخم فى عقار بمدينة نصر و«الحماية المدنية» تحاصر النيران

«الصحة العالمية» توضح حقيقة انتقال أوميكرون من خلال العين

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

موريتانيا تسجل 168 إصابة بكورونا والإجمالى يتجاوز 57 ألفا

تفاصيل الدواء المصرى الجديد لعلاج كورونا وموعد طرحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟