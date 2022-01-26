لبنان: إحباط تهريب شحنة كبتاجون متوجهة إلى أفريقيا

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي عن إحباط عملية تهريب شحنة كبتاجون متوجهة إلى إفريقيا، داخل شحنة شاي.

وأشاد بالمتابعة والعمل الأمني الكبير الذي قامت به شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في متابعة كل التحقيقات، وكشف كل شبكات تهريب حبوب الكبتاجون.

وأضاف "مولوي" - في تصريحات اليوم - أن هناك 7 أطنان من الشاي متجهة بحرًا، علمت بأمرها قوى الأمن الداخلي وأعيدت من البحر.

وأكد أن أبطال قوى الأمن الداخلي وأبطال شعبة المعلومات جاهزون من أجل ألا يكون لبنان مصدرا للشر ومنطلقا لتهريب السموم إلى الدول الأخرى.

وأوضح أن الشعبة تمكنت من ضبط شحنة شاي كانت متجهة إلى إحدى دول أفريقيا لتبديل أوراقها وإعادة تهريبها، وفقًا لاعترافات الأشخاص الموقوفين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 13 وفاة و6381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9487، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 865229.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، أعلن، في وقت سابق، أن "الإصابات في لبنان بغالبيتها هي من متحور (أوميكرون)"، مشيرًا إلى أنه "خلال فترة وجيزة سيسجل المتحور نحو 95 في المئة من الحالات".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.