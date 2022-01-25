محمد عبد الرحمن وأمل رزق ضمن ضيوف العرض الخاص لـ«تماسيح النيل»

نظمت الشركة المنتجة لفيلم “تماسيح النيل” عرضًا خاصًا لفيلم "تماسيح النيل" ، منساء اليوم الثلاثاء، داخل إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عددٍ كبير من نجوم العمل.

واستضاف الحفل عددًا من النجوم على رأسهم "كريم محمود عبدالعزيز والفنان مصطفي بسيط والفنانة امل رزق وتوتا محمد عبدالرحمن و شريف شعشاع و محمود متولي و محمود كمال و زينب العبد و شيماء صديق و شريف بديع و احمد امام وآخرون إضافة إلي عدد كبير من ابطال الفيلم كل من الفنانين مصطفي خاطر الفنانة هنادي مهنا وكل من خالد الصاوي،

فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد تماسيح النيل اكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وذلك بعدما ‎أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي يوم 26 يناير الجاري، ضمن الأعمال التي تعرض في موسم رأس السنة الجديدة.