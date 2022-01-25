الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا ترحب بقرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضم دول جديدة لعضويتها

منظمة التعاون الاقتصادي
منظمة التعاون الاقتصادي

رحبت النمسا اليوم، بقرار مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفتح مفاوضات الانضمام لعضوية المنظمة مع كل من الأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا وبيرو ورومانيا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إلى أن انضمام هذه الدول يعد إضافة مهمة من أجل مواجهة التحديات العالمية.. لافتا إلى احتياج المنظمة لشركاء أقوياء يفكرون بنفس الطريقة ويشتركون في نفس القيم.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقرها باريس وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة وتأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية وتعد منتدى للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وقد ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "النمسا" للتحليلات الاقتصادية، أن أزمة كورونا تكلف الاقتصاد في البلاد 175 مليار يورو.

وأضاف التقرير أن العام الماضي، والذي شهد انتشار أزمة وباء كورونا، سجل أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن البلاد فقدت الانتعاش الاقتصادي منذ العام الماضي وستستمر في تداعيات الأزمة حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 140 مليار يورو، وترتفع إلى 175 مليار يورو بعد إضافة الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الخسائر المالية جاءت كبيرة للغاية مقارنة بالتوقعات مع فترة ما قبل كورونا، لافتا إلى أن النمسا لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا في عام 2022 وفي وقت متأخر نسبيا عن الدول الأوروبية الأخرى.

ورجّح أنه حتى في عام 2024 سيظل الناتج الاقتصادي النمساوي أقل بـ20 مليار يورو مما هو عليه قبل وباء كورونا.

ولفت التقرير إلى أن إنهاء الإغلاق العام في البلاد هو البداية لعملية اللحاق بالركب ولكن تداعيات الأزمة ستنال من الناتج الاقتصادي ومن الدخل في السنوات القادمة، منوها إلى الحاجة إلى عدة سنوات لتصحيح الأوضاع في سوق العمل تحديدا.

النمسا منظمة التعاون الاقتصادى بلغاريا البرازيل وزارة الخارجية النمساوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

«النقد الدولى» يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟