فعاليات «الوزراء» اليوم.. تكليفات بإعلان شرم الشيخ «مدينة خضراء» والاعتماد على الطاقة المتجددة

شهد مجلس الوزراء اليوم العديد من الفعاليات وعدد من الاجتماعات المختلفة، وتسلط «الدستور» الضوء على تلك الفعاليات، كالتالي:



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022- 2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.



وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استكمل رئيس الحكومة مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالي 2022- 2023، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.



https://www.dostor.org/3694635





عقد مدبولي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات،منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022- 2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.



وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استكمل رئيس الحكومة مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالي 2022- 2023، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.



https://www.dostor.org/3694635





عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الاستعدادات "اللوجيستية" لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وشارك بالحضور الفعلي وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولى إلى حرصه على متابعة الترتيبات اللوجستية بمدينة شرم الشيخ عن كثب استعدادا لاستضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم، لما يمثله نجاح هذا المؤتمر من أهمية كبيرة في تعزيز دور مصر في الاهتمام بهذاالملف خلال الفترة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في هذا الإطار.



https://www.dostor.org/3694816



