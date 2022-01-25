الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مليون و200 ألف جنيه بكرداسة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس 11متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة مبلغ مليون و200 ألف جنيه، من صاحب مشتل بمنطقة كرداسة.

تحقيقات النيابة كشفت عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة مبلغ مليون و200 ألف جنيه من صاحب مشتل بكرداسة، أنه بعد القبض على 11 متهما، كان بحوزتهم فقط من المبلغ 390 ألف جنيه من المبلغ الإجمالي.

أضافت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بصرف باقي المبلغ على مدار 6 أيام من بعد واقعة السرقة، وأثناء القبض عليهم كان بحوزتهم هذا المبلغ فقط، فتم إرجاع 390 ألف جنيه من مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

فيما استمعت النيابة لأقوال صاحب مشتل بعد سرقة مبلغ مالي يصل إلى مليون و200 ألف جنيه، على يد 11شخصًا بمركز كرداسة، وتبين أن اثنين من المتهمين على علاقة نسب بالمجني عليه.

وكشفت أقوال المجني عليه أمام النيابة، إن المتهمين على علاقة نسب به، وكانوا على علم بوجود مبلغ مالي بداخل المنزل قدره (مليون و200 ألف جنيه)، ثمن قطعة أرض، وفي يوم الواقعة، تهجم المتهمون علينا بداخل المنزل، واصطحبوني أنا وشقيقي بحجه أنهم رجال شرطة وكانوا يرتدون ملابس ملكية، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي "كانوا عارفين مكان الفلوس من غير ما يدوّروا"، وبعد الاستيلاء على المبلغ اصطحبوني أنا وشقيقي بداخل السيارة، وتركونا في منتصف الطريق، وفروا هاربين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة، وقاموا باصطحاب صاحب المشتل وشقيقه، وسرقة المبلغ المالي بداخل المنزل بنحو مليون و200 ألف جنيه.

النيابة العامة حبس 11متهم ا سرقة مليون و200 ألف جنيه كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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