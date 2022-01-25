الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته 150 طربة حشيش بالإسماعيلية

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت النيابة العامة بمركز أبو صوير بالإسماعيلية، بحبس مسجل خطر، ضبط بحوزته 150 طربة حشيش زنة 15 كيلو جرام بقيمة 1.5 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

البداية كانت بورود إخطارًا لمدير أمن الإسماعيلية من مأمور مركز أبو صوير، يفيد تمكن رجال المباحث بالمركز من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة أبوصير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة حبس مسجل خطر 150 طربه الحشيش 1 5 مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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