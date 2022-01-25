الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم فى طعن «العزبى» على قرار شطبه من سجلات الصيادلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا الأربعاء، الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة للحكم.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكينه من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوى، بمحو نشاط إدارة الصيدليات، ومنع امتلاك اباطرة الدواء لمئات الصيدليات.. مشيرا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة. 

وقال: إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

القضاء الادارى محكمة استئناف القاهرة نقابة الصيادلة مزاولة مهنة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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