الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يلتقي رؤساء كنترول المرحلة الإعدادية

الدكتور خالد خلف
الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا برؤساء كنترولات النقل بالمرحلة الإعدادية، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأكد "وكيل الوزارة" على تفعيل القرار الوزاري رقم ١٩٣ لسنة ١٩٩٠ الخاص بتنظيم ضوابط إجراءات امتحانات النقل، موضحا أن مدير المدرسة الرئيس العام للامتحان في مدرسته والمشرف العام علي الامتحانات في جميع خطواته الاجرائية، كما أنه المسؤل عن اختيار رئيس لجنة النظام والمراقبة والاشتراك في اختيار أعضاء اللجنة بالإضافة الي الإشراف علي تنظيم لجان سير الامتحان واعدادها لاستقبال الطلاب واعتماد كشوف الملاحظة وتسليمها الي لجنة النظام والمراقبة وتحديد أعضاء لجان المراجعة النهائية ولجان تبيض النتيجة واعتماد النتيجة وعرضها على الادارة التعليمية قبل إعلانها.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن على مدير المدرسة اختيار احد الكوادر أو المدرسين الأوائل لرئاسة لجنة النظام والمراقبة (كنترول المدرسة) ممن يشهد لهم بالخبرة بأعمال الامتحانات وتتوافر فيه الأمانة وقوة الشخصية والقدرة علي تحمل المسئولية.

مشيرا إلى مسئولية لجنة النظام والمراقبة في إعداد جميع المطبوعات اللازمة للجنة حتي إعلان النتيجة ومسئولية رئيس اللجنة بإعداد الأرقام السرية والاحتفاظ بمفتاح الأرقام السرية لديه شخصيا.

كما استعرض كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، عدة ملاحظات لأعمال لجان النظام والمراقبة بالمدارس خلال المتابعات المستمرة أثناء الإمتحانات حتي يتلافها الجميع.

وخلال اللقاء طالب "وكيل الوزارة" جميع رؤساء لجان النظام والمراقبة بالعمل بثقافة التسامح مع انجاز الأهداف والتأكيد علي حسن معاملة الزملاء المصححين وتهيئة الأجواء لهم للانتهاء من اعمالهم في يسر وانضابط.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن هذا اللقاء يهدف تنمية مهنية لرؤساء لجان النظام والمراقبة حتي يعرف كل مسئول في الإمتحانات اختصصاته المنوطه به لخروج امتحانات النقل بالمستوى المشرف الذي يليق بتعليم دمياط.

إقليم محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط

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