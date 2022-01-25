تصوير مشاهد بابوي في روسيا وسط أجواء طقس استثنائية

رغم أجواء الطقس والمناخ الاستثنائية لأكثر فصول الشتاء برودة والتي يشهدها العالم منذ سنوات إلا أن المنتج سيف عريبي وصناع مسلسل "بابوي" العراقي يواصلون تصوير مشاهد العمل وسط جليد العاصمة الروسية موسكو وانخفاض لدرجات الحرارة لمعدلات ١٤ تحت الصفر.

"بابوي" يعد أضخم عمل درامي في تاريخ العراق يسعى من خلاله المنتج سيف عريبي إعادة وضع بلاده علي خريطة المنافسة العربية دراميا ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مختلف الجنسيات العربية وهو من تأليف سيف عريبي وإخراج ياسين حسن ومن إنتاج "مقام".

على جانب آخر، يشارك النجوم محمد الشرنوبي وحمادة هلال وشريف رمزي ومحمد لطفي في مسلسل "عالم دبليو" للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم "فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي.

"عالم دبليو" أول عمل درامي عربي يتناول عالم " السوبر هيرو" أو الأبطال الخارقين ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته أحد المنصات الرقمية "العالمية" ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل وهو وبطولة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي و السعودي قصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم وهو من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن واشراف عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد ويتولى كل مجموعة مشاهد مدير تصوير مختلف منهم محمود بشير.

لقطة من التصوير في روسيا

لقطة من التصوير في روسيا