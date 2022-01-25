الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تصوير مشاهد بابوي في روسيا وسط أجواء طقس استثنائية

لقطة من التصوير في
لقطة من التصوير في روسيا

رغم أجواء الطقس والمناخ الاستثنائية لأكثر فصول الشتاء برودة والتي يشهدها العالم منذ سنوات إلا أن المنتج سيف عريبي وصناع مسلسل "بابوي" العراقي يواصلون تصوير مشاهد العمل وسط جليد العاصمة الروسية موسكو وانخفاض لدرجات الحرارة لمعدلات ١٤ تحت الصفر. 

"بابوي" يعد أضخم عمل درامي في تاريخ العراق يسعى من خلاله المنتج سيف عريبي إعادة وضع بلاده علي خريطة المنافسة العربية دراميا ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مختلف الجنسيات العربية وهو من تأليف سيف عريبي وإخراج ياسين حسن ومن إنتاج "مقام".

c1b3055f-a646-4d0f-87b3-9f9b35bcbd83

على جانب آخر، يشارك النجوم محمد الشرنوبي وحمادة هلال وشريف رمزي ومحمد لطفي في  مسلسل "عالم دبليو" للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم "فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي. 

"عالم دبليو" أول عمل درامي عربي يتناول عالم " السوبر هيرو" أو الأبطال الخارقين ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته أحد المنصات الرقمية "العالمية" ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل وهو وبطولة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي و السعودي قصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم وهو من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن واشراف عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد ويتولى كل مجموعة مشاهد مدير تصوير مختلف منهم محمود بشير.

لقطة من التصوير في روسيا
لقطة من التصوير في روسيا
لقطة من التصوير في روسيا
لقطة من التصوير في روسيا
c0be11d6-e6fe-4ee0-b3d9-19073414afea
c0be11d6-e6fe-4ee0-b3d9-19073414afea
درجات الحرارة محمد الشرنوبي ل عمل درامي شريف رمزي حمادة هلال العالم العربي المنصات الرقمية العاصمة الروسية صناع مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

وزير التعليم ينفى حقيقة التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ30 ألف معلم المتداولة

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

فى بيان مشترك.. السيسى وتبون يوجهان بتكثيف التنسيق لتفعيل آليات العمل العربى

تحويلات وخدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

الداخلية تنتج أغنية «أبطال وأسود» بمناسبة عيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد