الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالمقصود تكشف الطرق الصحيحة للرعاية النفسية لأصحاب الأمراض المزمنة

الدكتورة منن عبد
الدكتورة منن عبد المقصود

كشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن الطريقة الصحيحة لتقديم الرعاية النفسية لأصحاب الأمراض المزمنة، لافته إلى أن المرض نفسه يشكل عبئاً على المريض، بالإضافة إلى ضرورة اهتمامه بالعناية بمواعيد الأدوية والتحاليل والعادات الغذائية الصحيحة التى يجب أن يتبعها.

وأضافت عبدالمقصود، في فيديوجراف نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن زيادة الضغط على أصحاب الأمراض المزمنة يزود حدة المرض، لافته إلى أهمية تغيير عادات المريض الصحية والغذائية، بدون أن تشكل ضغوطًا على المريض.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن تغيير نمط الحياة لأصحاب الأمراض المزمنة من الأمور الصعبة لديهم، لافته إلى أهمية تقليل التوتر والضغط على المريض ومساعدته على ممارسة حياته بطريقة مستقرة وسعيدة.

وأوضحت أن وزراة الصحة والسكان، وفرت خطا ساخنا لتلقى الاستشارات والاستفسارات النفسية برقم 16328، لتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام فى الأسبوع، والذى يمكن من خلاله تلقى جلسات نفسية واستشارات من خلال التليفون، وهناك رضاء كبير من جانب المواطنين للخدمة المقدمة.

نصائح نفسية للأطفال

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت فى انفوجراف نشرته منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن 8 نصائح لرعاية الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية بطريقة صحيحة خلال فترة الدراسة والامتحانات.

وقالت إنه ينبغى على الوالدين أن يكونا قدوة فى السلوك الصحى والاجتماعى، مشيرة إلى ضرورة توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية، مع أهمية تفهم مشاعر الأطفال وتقبل تقلباتهم المزاجية.

كما نصحت الوزارة بضرورة التشجيع على القراءة وأداء الفروض المنزلية، والحفاظ على جو هادئ ومطمئن للأطفال، بالإضافة إلى ضرورة دعم الوالدين لأطفالهم دائماً.

لينك الفيديو..

 https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/1289845174818655/

 

للصحة النفسية الطريقة الصحيحة أصحاب الأمراض المزمنة الرعاية النفسية تغيير نمط الحياة الأمور الصعبة

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وائل لطفي

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