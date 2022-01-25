الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق أسيوط (صور)

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

وجهت أجهزة محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإعادة الانضباط إلى الشارع ورفع الإشغالات وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين و فروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق باستخدام معدات الحي وبمشاركة رشاد محمود مسئول الإشغالات ومسئولي المرافق بالحي حيث تم استهداف عدد من المناطق والميادين بنطاق الحي من بينها بشارعي رياض والبوسطة و تفرعاتهما بحي شرق.

حملة اشغالات بحي شرق (8)
إزالة الاشغالات

وأسفرت الحملة عن ضبط المرافق والإشغالات وإزالة إدارية للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وترابيزات وكراسى وحوامل حديد مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

حملة اشغالات بحي شرق (7)
إزالة الاشغالات

وشدد رئيس حي شرق مدينة أسيوط علي ضرورة رفع جميع الاشغالات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط بمختلف الشوارع والميادين للتاكد من خلو الشوارع من الاشغالات وعدم عرقلة حركة المرور امام المارة والمواطنين وقائدي المركبات لتسيير حركة المرور ومنع التعدي علي الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين لتوفير حياة امنة. 

حملة اشغالات بحي شرق (6)
إزالة الاشغالات

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية و تعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.

حملة اشغالات بحي شرق (4)
حملة اشغالات بحي شرق (4)
حملة اشغالات بحي شرق (3)
حملة اشغالات بحي شرق (3)
حملة اشغالات بحي شرق (5)
حملة اشغالات بحي شرق (5)
اسيوط اجراءات حملات إزالة محافظ أسيوط حركة المرور شرطة المرافق التنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

وزير التعليم ينفى حقيقة التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ30 ألف معلم المتداولة

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

فى بيان مشترك.. السيسى وتبون يوجهان بتكثيف التنسيق لتفعيل آليات العمل العربى

تحويلات وخدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

«التعليم العالى» تكشف آخر تطورات واقعة انتحال شخص صفة اللاعب مصطفى محمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد