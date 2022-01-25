حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق أسيوط (صور)

وجهت أجهزة محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإعادة الانضباط إلى الشارع ورفع الإشغالات وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين و فروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق باستخدام معدات الحي وبمشاركة رشاد محمود مسئول الإشغالات ومسئولي المرافق بالحي حيث تم استهداف عدد من المناطق والميادين بنطاق الحي من بينها بشارعي رياض والبوسطة و تفرعاتهما بحي شرق.

إزالة الاشغالات

وأسفرت الحملة عن ضبط المرافق والإشغالات وإزالة إدارية للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وترابيزات وكراسى وحوامل حديد مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

إزالة الاشغالات

وشدد رئيس حي شرق مدينة أسيوط علي ضرورة رفع جميع الاشغالات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط بمختلف الشوارع والميادين للتاكد من خلو الشوارع من الاشغالات وعدم عرقلة حركة المرور امام المارة والمواطنين وقائدي المركبات لتسيير حركة المرور ومنع التعدي علي الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين لتوفير حياة امنة.

إزالة الاشغالات

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية و تعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.

حملة اشغالات بحي شرق (4)

حملة اشغالات بحي شرق (3)