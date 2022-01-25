الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بكفر الشيخ

الشرطة بكفر الشيخ
الشرطة بكفر الشيخ

شهد ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ، توزيع ضباط وضابطات الشرطة الورود والحلوى وكتيبات عن عيد الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ70، وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، كما قام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة بالورود.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وحضور العميد سامح عزب، مدير إدارة المرور، وعدد كبير من رجال الأمن وقيادات المديرية.

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيد الشرطة، لتذكيرهم بالتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحة وأمن المواطن.

فيما وضع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

وقدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة، إلى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى الـ٧٠ لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدًا أننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

الشرطة ورد حلوى مواطنين كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بمناسبة عيدى الشرطة وثورة 25 يناير

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 6 درجات

«التعليم العالى» تكشف آخر تطورات واقعة انتحال شخص صفة اللاعب مصطفى محمد

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد