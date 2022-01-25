رجال الشرطة يوزعون الحلوى والورود والأعلام على المواطنين بكفر الشيخ

شهد ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ، توزيع ضباط وضابطات الشرطة الورود والحلوى وكتيبات عن عيد الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ70، وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، كما قام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة بالورود.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وحضور العميد سامح عزب، مدير إدارة المرور، وعدد كبير من رجال الأمن وقيادات المديرية.

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيد الشرطة، لتذكيرهم بالتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحة وأمن المواطن.

فيما وضع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

وقدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة، إلى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى الـ٧٠ لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدًا أننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.