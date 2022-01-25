الجيزة ترصف طريق المريوطية ناهيا بطول ٣ كم

نفذت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.



وتابع اللواء أحمد راشد المحافظ مجهودات مديرية الطرق بتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق المريوطية ناهيا بطول ٣كم ليضاف لمنظومة الطرق والمحاور المرورية المطورة بالمحافظة، وأطلع علي نسب أعمال رصف شارع التفريعة بحي الوراق.

تواصل محافظة الجيزة، مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إطار تنفيذ الموجة الـ ١٩.



وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضي الدولة .



وتمكنت المحافظة بمركز الصف ومدينة الحوامدية من إزالة ٣٠ حالة تعدي علي الأراضي أملاك الدولة، منها قيام مركز الصف بإزالة ٦ حالات بقرية الإخصاص عبارة عن مباني من البلوك الأبيض والطوب الأحمر بإجمالي مساحة ١٥٠٠ م٢، وعدد ٢٤ حالة تعد على أراضي (جهة ولاية الري) بمساحه ١١٢١م٢بالحوامدية.



وشنت المحافظة حملات لإزالة عدداً من مخالفات البناء التي تم ضبطها حيث قام حي الوراق بإزالة مخالفات بناء على مساحة ١٠٠م مربع بشارع السوق بطناش .



وفي حي جنوب تم إزاله مباني من الطوب مقامه بالمخالفة بمنطقة القصبجي، وفي مركز أبو النمرس تمت إزالة أعمال بناء دور مخالف على مساحة حوالي ١٦٠ متر تقريبا بناحية عزبة ميت قادوس بالمنوات.



