الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل بعيد الشرطة وثورة يناير

قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران طيبة والأقصر للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيدي الشرطة وثورة يناير.

وقال في تهنئته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أن أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة، والذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، مصلين إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار في كل ربوع مصرنا الحبيبة، ويمد يد العون لقياداتها من أجل مستقبل مشرق”.

وكان قد قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

هذا وكان قد هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": “نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعيد الـ70 للشرطة، كل عام وأنتم في رعاية الله وحفظه. ونصلي لله أن يرعى مسيرتكم في البناء والتنمية، وحفظ الأمان والاستقرار لمصر والمنطقة العربية”.

وأضاف مطران الكنيسة المارونية بمصر في بيانه: "ونهنئ سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأبناءنا من رجال الشرطة البواسل، حفظكم الله وسدد خطاكم أنتم أيها الساهرون على أمننا وسلامتنا، كما نرسل لكل أم، وزوجة لشهيد من شهداء الشرطة الأبطال، التهنئة وتحية الأجلال: كل عام وأنتن عزيزات على قلوبنا، فخورات بما فعله أبنائكن وأزواجكن، وما بذلوه من التضحيات في سبيل الوطن، وحماية أمنه واستقراره. حفظ الله مصر وشعبها، ورئيسها، وجيشها، وشرطتها، ومؤسساتها. تحيا مصر".