وكيل «تعليم بورسعيد» يتابع امتحان اللغة الأجنبية الأولى لثانية ثانوى

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، عددًا من مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الأول من ‏العام الدراسى 2021 – 2022 للصف الثانى الثانوى العام.‏

وصرح الدكتور أكرم أنه تفقد مدرسة عبدالرحمن شكرى الثانوية للبنين، حيث يؤدى 239 طالبا الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى من خلال 17 لجنة امتحانية، كما ‏تفقد مدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية للبنات، حيث تؤدى 290 طالبة نفس الامتحان من خلال 20 لجنة، مشيرا إلى تفقده لمدرسة الغرفة التجارية الثانوية للبنات، حيث ‏تؤدى 332 طالبة الامتحان من خلال 22 لجنة.‏

وأوضح وكيل الوزارة أن العملية الامتحانية كانت منتظمة ولم يتم رصد أى شكاوى من صعوبة الأسئلة أو تأخر توزيعها مؤكدا على التزام الطلاب والقائمين على ‏العملية الامتحانية باتباع الإجراءات الوقائية والحرص على التباعد الاحترازي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد مشددا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول ‏داخل اللجان متمنيا التوفيق للجميع.‏

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث