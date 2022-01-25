تفاصيل زيارة رئيس حكومة كردستان إلي الإمارات

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان حكومة الاقليم، فإن رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد آخر من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.

وتتضمن أجندة زيارة رئيس حكومة كردستان مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، والتعاون المشترك وآليات تطويره في شتى المجالات.

بارزاني يدين الهجوم الإرهابي على الإمارات

وكان قد أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، مبينًا أن الهجوم يعدّ تصعيدا خطيراً يهدد أمن المنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة نشرها على موقع تويتر، مساء الاثنين الماضي (17 يناير 2022)، "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع مدنية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم"، مشيراً إلى أن "هذا الاعتداء الإرهابي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".



رئيس إقليم كوردستان وجّه في تغريدته التعازي لأهالي ضحايا الاعتداء، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



ميلشيا الحوثي الإرهابي تستهدف الإمارات بهجوم جبان

وقتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في انفجار وقع، الأسبوع الماضي، في ثلاثة صهاريج نقل محروقات في أبوظبي يرجح أنه نجم عن "طائرات من دون طيار"، وفقاً لقوات الشرطة الإماراتية.



وصرحت السلطات الإماراتية بأنها باشرت "تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".



وزارة الخارجية الإماراتية أكدت، في بيان لها أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم"، مؤكدة أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".