الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفقا لتدابير كورونا.. ضبط 708 محلات خالفت قرار الغلق

غلق محل
غلق محل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 708 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 171 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 947 أرجيلة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية قرار الغلق ارجيلة قضية ضبط النيابة العامة الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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