أخصائي تغذية ينصح بتجنب هذه الأطعمة لمناعة أفضل في ظل انشار كورونا

يقول الخبراء التغذية إن نظام المناعة لدينا معقد ويتأثر بالعديد من العوامل الصحية المتوازنة بخلاف النظام الغذائي فقط، ومثل معظم جوانب صحتنا، فإن المناعة أيضًا لا تُبنى في يوم واحد، يتم تقويته بمرور الوقت بمساعدة نظام غذائي ونمط حياة صحيين في العامين الماضيين، أصبح من الضروري بشكل خاص الاهتمام بمناعتنا لمحاربة الفيروس ونزلات البرد والإنفلونزا.

ونستعرض في السطورالتالية وفقا لموقع “indianexpress ” الأشياء التي يجب عليك تجنبها وفقا إلي الدكتور شاليني غاروين بليس اختصاصي التغذية في مستشفى مانيبال جوروغرام من أبرزها الأطعمة التالية:

الأطعمة المصنعة

ذكرت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب عام 2019 بعنوان "السكر وفسيفساء المناعة الذاتية'' أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر ترتبط بمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض المناعة الذاتية، والنظام الغذائي الغني بالسكر يحد أيضًا من قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأمراض، وبالتالي يُنصح بتجنب الأطعمة المعلبة والمعالجة مثل الرقائق والكعك والبسكويت وحبوب الإفطار السكرية ومنتجات الألبان المحلاة والمشروبات الغازية والأطعمة التي يمكن طهيها في الميكروويف.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات

ترتبط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والبسكويت والكعك والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض بزيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، حاول الحد من تناولهم.

المحليات الصناعية والإضافات

تشير دراسات متعددة إلى أن استهلاك بعض المحليات الصناعية والإضافات المستخدمة لإطالة العمر الافتراضي للمواد الغذائية يغير تكوين بكتيريا الأمعاء، ويؤدي إلى زيادة الالتهاب في القناة الهضمية، ويضعف الاستجابة المناعية، وبدلًا من ذلك، تناول الخضار والفواكه مثل الفطر والبابايا والطماطم والفلفل الحلو والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك والفيتامينات الأخرى.