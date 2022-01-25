الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه سوهاج» تُنظم مسابقة في تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المسابقة العامة في تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، والتي ضمت مجال مكافحة تسرب غاز الكلور ومجال كيفية النزول للأماكن المغلقة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوهاج، مشيرًا إلى أنه تنافس في هذه المسابقة 11 فريقًا في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور، و10 فرق فى مجال النزول للاماكن المغلقة، وأن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأنه جارٍ تنظيم مسابقة أخرى بين فرق محطات مياه الشرب وفرق محطات الصرف الصحي.

وأوضح الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل ورئيس لجنة التحكيم، أنه في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور حصل على المركز الأول فرع مياه طما والمركز الثانى فرع مياه جرجا والمركز الثالث فرع مياه اخميم وفى مجال النزول للاماكن المغلقة حصل على المركز الأول فرع صرف صحى طهطا وعلى المركز الثاني فرع مياه ساقلتة وعلى المركز الثالث فرع صرف صحى المراغة.
 

مياه سوهاج تنظم مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

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وائل لطفي

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