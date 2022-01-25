قريطم يطالب الحكومة بالاستفادة من اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

أعلن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، موافقته على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021

وطالب قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة الاستفادة من هذه الاتفاقية والاستفادة من المنحة، مشيرا إلى أن هناك علاقات طيبية وشراكة استراتيجية بين مصر والصين الشعبية على مر العصور.

وقال النائب غن لشيء إيجابي أن تعمل الحكومة المصرية على المنح المقدمة لجمهورية مصر العربية واستغلالها فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وبخاصة انها منحه لا ترد، معلنا موافقته على المنحة.

وأكد أن الاتفاقية تعد ثمار جهود دولية بين الدولتين وانفتاح مصر على جميع دول العالم موجها التحية للشرطة المصرية فى عيدها الـ70.

يذكر أن مجلس النواب بدأ منذ قليل خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.