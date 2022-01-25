الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قريطم يطالب الحكومة بالاستفادة من اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

علاء حمدي قريطم
علاء حمدي قريطم

أعلن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، موافقته على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021 

وطالب قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة الاستفادة من هذه الاتفاقية والاستفادة من المنحة، مشيرا إلى أن هناك علاقات طيبية وشراكة استراتيجية  بين مصر والصين الشعبية  على مر العصور.

وقال النائب غن لشيء إيجابي أن تعمل الحكومة المصرية على المنح المقدمة لجمهورية مصر العربية واستغلالها فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وبخاصة انها منحه لا ترد، معلنا موافقته على المنحة.

وأكد أن الاتفاقية تعد ثمار جهود دولية بين الدولتين وانفتاح مصر على جميع دول العالم موجها التحية للشرطة المصرية فى عيدها الـ70.

يذكر أن مجلس النواب بدأ منذ قليل خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021. 

 

عضو مجلس النواب اتفاقية التعاون الاقتصادي حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية الصين العامة للبرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«القاهرة لا تتوقف».. «المرور» توزع دليلًا إرشاديًا بمناسبة عيد الشرطة

وزير البترول لـ«الدستور»: مصر قادرة أن تكون رائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين

السجن المؤبد لعاطل قتل ابنة خالته في الصف

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟