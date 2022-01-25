الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: نأمل فى الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة يؤسس لمرحلة تعاون جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي، باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

وأضاف مدبولي، في بيان، الثلاثاء، أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيًا لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال تحقيق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة فى مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدول المصب (مصر والسودان).

وتابع أن مصر تبدي اهتمامًا باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع فى حل النقاط الخلافية.

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