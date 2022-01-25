البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبدالغني، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب.

بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وكان مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة العامة اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس.