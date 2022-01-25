الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبدالغني، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب.

بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وكان مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة العامة اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية  المختصة للمجلس.

مجلس النواب لمستشار الدكتور حنفى جبالي طلب النائب العام رفع الحصانة النائب أحمد زهير اللجنة الدستورية والتشريعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات

«دفاية» تقتل 5 من أسرة واحدة فى كفر الدوار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟