البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبدالغني، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.
جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب.
بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وكان مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة العامة اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس.