حقيقة انهيار منظومة الكهرباء فى العراق

نفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن انهيار منظومة الكهرباء في البلاد.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية ـ أن "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية، بطاقة تصل إلى 13 ألفا و400 ميجاوات، رغم انحسار إطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية" .

وأشارت إلى أن محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ إلى ٢٠ ساعة، ما أن توافرت إمدادات الغاز.

على جانب آخر، قال اتحاد الغرف التجارية السعودية إن هناك دعوات لفتح المزيد من المنافذ الحدودية مع العراق وفرص استثمارية في 7 قطاعات، مشيرة إلى أن الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلدًا واحدًا.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان عبد العزيز العجلان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "القطاع الخاص السعودي متفائل وكله ثقة بالدعم الكبير للقيادات السياسية العراقية والسعودية، لتطوير ودعم الاقتصاد والاستثمار، وهناك رغبة مؤكدة بين القطاعين الخاصين في البلدين"، لافتًا إلى أن هناك فرصًا هائلة موجودة في العراق والسعودية ومصلحة مشتركة للبلدين لتطوير هذه العلاقات.

وأضاف "العجلان" أنه "نعول على القطاعين الخاصين في تطوير العلاقات، وهناك اجتماعات مستمرة لتذليل جميع التحديات"، مؤكدًا "ضرورة استثمار الفرص المتاحة".

ولفت إلى أن "هناك دعوة إلى فتح المزيد من المنافذ الحدودية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في العراق والسعودية أبدوا رغبتهم في حل المشاكل، وهو ما يمثل موضع سعادة؛ لأن القيادات في العراق والسعودية تدعم هذا الاتجاه".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن "نسبة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت 15‎%‎ خلال العام الماضي وهي تعد نسبة مهمة"، متوقعًا أن "تتضاعف النسبة بمتابعة القطاعين الخاصين وبدعم القيادات السياسية".

وأضاف: "وزير التجارة السعودي أكد أن ولي العهد السعودي أبلغه بأن يكون مسؤولًا عن ملف التعاون مع الجانب العراقي وهذا أسعدنا، ونؤكد أنه مهما كانت المعوقات فإن الإرادة سوف تحلها وهذا يعطي إيمانًا بأن هناك فرصاً هائلة يجب أن يستفيد منها العراق والسعودية".