الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان له، ليل الإثنين الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة عبر الحدود مع سوريا وفقا لما نقلته صفحة القوات المسلحة الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت الإثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

واوضح أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (353,000 حبة كبتاجون، و150 كف حشيش، و1388 شريط جاليكا، و86 شريط ترامادول، ونصف كيلوجرام من مادة الكريستال)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".