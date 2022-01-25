الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 أعلن الجيش الأردني في بيان له، ليل الإثنين الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة عبر الحدود مع سوريا وفقا لما نقلته صفحة القوات المسلحة الأردنية على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت الإثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

واوضح أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (353,000 حبة كبتاجون، و150 كف حشيش، و1388 شريط جاليكا، و86 شريط ترامادول، ونصف كيلوجرام من مادة الكريستال)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

الأردن الجيش الأردني كميات كبيرة من المخدرات ضبط كميات كبيرة من المخدرات وكالة فرانس برس وكالة فرانس برس الفرنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات

«دفاية» تقتل 5 من أسرة واحدة فى كفر الدوار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟