الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي

طلاب
طلاب

انتهى تلاميذ صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، من امتحان مادة اللغة الانجليزية، اليوم الثلاثاء.

 حيث أدى الطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن امتحانات نصف العام الدراسي، بالعام الدراسي الحالي، بجميع المدارس الابتدائي، بمحافظة القاهرة.

ويؤدي الطلاب الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقي للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

 

العام الدراسي اجراءات امتحانات منتصف الابتدائية وزارة الصحة محافظة القاهرة السادس الابتدائى وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي المدارس وزارة التربية والتعليم المرحلة الابتدائية طارق شوقى خطة الدولة اللغة الإنجليزية امتحانات نصف العام وزارة التربية فيروس كورونا المستجد انتشار فيروس كورونا

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