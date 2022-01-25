مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث «محاسبة الحوثيين» مع سفيرى الإمارات والسعودية

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بحث "هجمات الحوثيين المستمرة على أهداف في الإمارات العربية المتحدة والسعودية" مع سفيري البلدين لدى واشنطن.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الاثنين، أن السفيرين وساليفان "بحثوا الجهود المشتركة لمحاسبة الحوثيين".

وتابع البيان أن ساليفان "جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات والسعودية، حيث يعيش ويعمل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، ورحب بالتزامهما بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية".

وأكد ساليفان كذلك على "أهمية التزام جميع أطراف النزاع (في اليمن) بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ويأتي ذلك في أعقاب هجمات حركة "أنصار الله" الحوثية على أهداف في الإمارات والسعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وعلى صعيد آخر، أعربت موريتانيا عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الخارجية الموريتانية - في بيان لها - على أن استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانه، يعتبر استفزازا للمجتمع الدولي وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج الاستراتيجية.

وأدانت ليبيا بأشد العبارات الهجمات المتكررة لميليشا الحوثي الإرهابية على السعودية والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

ونقلت وكالة الانباء الليبية عن بيان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قولها: " ندين الهجوم المتكرر من ميليشا الحوثي على المملكة العربية السعودية" .. مضيفة "أن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي، وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

كما أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات الحوثية على كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الجزائر تجدد شجبها لهذه الأعمال العدائية، وتجدد تضامنها الدائم مع هذين البلدين الشقيقين.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء أمس الأحد، تعرض منطقة جازان جنوبي السعودية لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون، وأسفر عن إصابة شخصين.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.