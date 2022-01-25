اليوم.. وزير البترول يعقد مؤتمراً صحفياً حول إطلاق فعاليات إيجبس 2022

يعقد صباح اليوم الثلاثاء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المؤتمر الصحفي، الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس» والمقرر عقده خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022.

استعداد الوزارة والشركة المنظمة للمعرض

ويناقش وزير البترول خلال رئاسته للاجتماع الثاني باللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس، استعداد الوزارة والشركة المنظمة للمعرض فعاليات أيام المؤتمر برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى سيتم إطلاقه خلال هذه الدورة تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة».

كما سيتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد متحور كورونا الجديد، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي خلال المؤتمر والمعرض المصاحب، مع إتاحة كافة وسائل الأمان الخاصة بمواجهة التداعيات.

وكانت «الدستور» نوهت فى منشور نشر فى 15 يناير الجاري تحت عنوان «تفاصيل وموعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022»، عن استعدادات وزارة البترول واجتماع اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حشداً كبيراً من كافة الدول والمختصين بشئون البترول والطاقة، لتبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى مصر، وجذب استثمارات أجنبية فى القطاع، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات.

كما يشهد المؤتمر والمعارض في فبراير القادم نحو 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدثًا من المسئولين والخبراء ورؤساء شركات البترول والطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى شركات الخدمات البترولية والصيانة البترولية وشركات الكهرباء وبعض الشركات الاستثمارية والبنوك.

ولأول مرة يشهد مؤتمر «إيجبس2022»، عقد عدة جلسات عن وقود الهيدروجين واستخداماته، والمناخ، والغاز المضغوط، وبعض الجلسات الخاصة بتمكين المرأة فى قطاع البترول، وكذلك برامج لتدريب الشباب، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارضًا من شركات البترول العلمية والمحلية.