الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين بمحليات الغربية أضاع مليون جنيه على الدولة

حبس
حبس

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف وإهدار مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعدم قيام المذكورين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار المشار إليه ، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته مليون جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو  المشار إليه.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة المحلة الكبري مخالفات الفساد الاموال العامة مخالفات البناء

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