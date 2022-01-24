تجديد حبس صاحب محل هتك عرض طفل بحلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس صاحب محل علافة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج طفل داخل المحل ملكه بمدينة حلوان وجرده من ملابسه وهتك عرضه.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا لأسرة طفل يدعي "م.ح"، 11 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم، مفاده قيام صاحب محل علافة باستدراج نجلهم والتعدي عليه جنسيا رغما عنه، بعدما أغلق المحل وجرده من ملابسه وتناوب على الاعتداء عليه.

وبالانتقال لموقع الحادث وعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.