الإمارات: واشنطن ساهمت في إحباط الهجوم الصاروخي للحوثي على أبوظبي

أعلن يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجوم الحوثيين الصاروخي على أبو ظبي، داعيا الطرف الأمريكي إلى تصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال العتيبة، في تصريح نقلته السفارة الإماراتية لدى واشنطن، إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات.

وأضاف العتيبة: "الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".

وصباح اليوم أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كل الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة الحوثيين، لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.