«هويتنا البصرية».. كتاب جديد لـ سيد هويدي بمعرض الكتاب

صدر حديثاً كتاب "هويتنا البصرية" للناقد التشكيلى سيد هويدى عن الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ على أن يشارك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ"53".

وكتب"هويدي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"؛ قائلاً :" انفقت سنينا طويلة ومضنية في مسار سؤال الهوية المراوغ الشائك الملتبس المحير خاصة انني توصلت الي ان الهوية متغيرة وليس كما يقول البعض أنها ثابتة لان الهوية تأت من ضمير (هو) يعني بيانات البطاقة الشخصية القابلة كلها للتغير ، علاوة علي ان الهوية لا تُعرف الإ بالآخر .. ومن الصعوبة يا اصدقائي تلخيص محتوي كتاب قرابة 400 صفحة في عبارات بسيطة ..فهذا الكتاب بناء بحثي فكري عن الهوية ..ورغم كل شئ شكرا للسيد د. هيثم الحاج رئيس الهيئة والاصدقاء الاعزاء في الهيئة الذين خففوا ثقل تأخير الكتاب وساهموا في اخراجه علي نحو جميل ".

وجاء علي الغلاف الآخير للكتاب :"تجسدت أسئلة الهوية عبر التاريخ وكأنها صخرة سيزيف يستجمع الإنسان المصري كل طاقته لحمل الصخرة كل مرة صعودا إلي قمة الجبل وعندما يصل تهوي إلي السفح مرة أخري في معاناة وتحد عصي علي التصنيف بين هوية قبطي، وعربي، إسلامي، مجتمع زراعي، صناعي، حداثي، تقليدي. فهل "الهوية" المختلف عليها متغيرة أم ثابتة في وجود تحد سلفي أصولي سافر والعلاقة الملتبسة المعقدة مع الغرب. وما تأثير ذلك علي الفن، أو أن تضخم سؤال الهوية المراوغ المحير أحد اسباب عرقلة التقدم، والوقوع في فخ الاستغراق في الذات علي نحو صرفنا عن أسئلة أهم وهي : كيف نتقدم ..؟ هل سؤال الهوية كان سببا من أسباب العزلة ..؟ أم أن سؤال الهوية تجاوزه الوقت إلي أفاق وفضاءات جديدة .. في ظل عالم متغير وسماوات مفتوحة وإعادة صياغة الخريطة العالمية، والسعي الحثيث للعولمة والنشاط الكوكبي".

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال".

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم 5 قاعات للعرض، و 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا، و45 توكيلًا عربيًا.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية «الهولوجرام» في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات VR، كما أعلنت عن استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كاف- ومنها المجال الثقافي والفكري.