الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها في الفيوم

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالفيوم، من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة سيدة غارقة وسط دمائها داخل منزلها بمحافظة الفيوم.

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة شمال قحافة بمحيط مسجد الصعايدة، بعثورهم على جثة ربة منزل ثلاثينية مصابة بقطع في الرقبة.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة ربة منزل تدعى "م.م"، 35 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرقبة.

وتم  نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، كما تم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة لحين الانتهاء من رفع البصمات ومعاينة الأدلة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية تحريات العثور جثة سيدة الفيوم

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