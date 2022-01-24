الأردن تسجل 11478 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الإثنين، تسجيل 15 وفاة و11478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13088 وفاة و1152526 إصابة، وهو ما يعد أعلى حصيلة يومية شهدتها المملكة منذ بدء الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة -نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 22.98 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً، وصل إلى 49357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 158 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 107 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 2387 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1090081 حالة. كما أشار إلى إجراء 49956 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14393752 فحصاً.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعًا للغاية، مشيرة إلى أنه يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.